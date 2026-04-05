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Internacional

¡Nació en pleno vuelo! Pasajera entra en labor de parto y activa emergencia

La tripulación coordinó asistencia médica inmediata mientras la tensión crecía a bordo. El desenlace terminó en un nacimiento que sorprendió a todos.

Juan Marcelo Gonzáles

05/04/2026 11:43

Foto: Mujer embarazada en aeropuerto
Estados Unidos

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La tripulación solicitó asistencia urgente en tierra para atender a una mujer en labor de parto durante un vuelo.

Momentos de tensión se vivieron a bordo de un vuelo internacional luego de que una pasajera embarazada presentara complicaciones médicas, obligando a la tripulación a solicitar asistencia inmediata al aterrizar.

De acuerdo con la comunicación entre la aeronave y el personal en tierra, se reportó que la pasajera entró en trabajo de parto durante el vuelo, por lo que se coordinó la presencia de personal médico en la puerta de desembarque.

Coordinación de emergencia

La tripulación solicitó detalles para garantizar una atención rápida, mientras el equipo en tierra confirmaba la disponibilidad de asistencia médica.

“Tenemos una pasajera embarazada (…) solicitamos atención directa”, se escucha en la comunicación.

Ante la situación, se activaron los protocolos correspondientes para recibir a la pasajera apenas la aeronave arribara al aeropuerto.

Atención al aterrizar

El personal de emergencia fue desplegado para asistir a la mujer en cuanto el avión tocó tierra, priorizando su estado de salud y el del bebé.

Final con nacimiento

Según se informó, la pasajera logró dar a luz, y el recién nacido fue identificado con el nombre de Kennedy, en medio de un operativo que destacó la rápida coordinación entre la tripulación y los equipos médicos.

 

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