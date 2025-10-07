TEMAS DE HOY:
Internacional

“Se los llevaron en segundos”: Video muestra momento en que raptan a dos niños en México

Cámaras de seguridad captaron el momento en que cuatro personas ingresaron al local para llevarse a los menores.

Red Uno de Bolivia

07/10/2025 0:09

Video muestra el momento en que sustraen a dos niños en una lavandería de México; presumen conflicto familiar
México

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó la Alerta Amber y está investigando la sustracción de dos niños, Einar Kelem Lanuza (3 años) y Briana Donají Lanuza (5 años), ocurrida este lunes en una lavandería en el municipio de Ixtlahuaca.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que cuatro personas (tres adultos participaron directamente en la sustracción según un reporte, con un tercero ayudando a la fuerza) ingresaron al local para llevarse a los menores. Los responsables huyeron en una camioneta Jeep Renegade negra, según informa el portal TV Azteca.

 

Aunque el incidente generó una alarma inicial de secuestro, las primeras indagatorias de las autoridades apuntan a que el hecho está directamente relacionado con un conflicto familiar por la custodia de los niños, y no con un delito de secuestro.

El video difundido en redes sociales muestra a los menores siendo abordados a la fuerza. Una mujer carga a Einar (3 años), mientras dos hombres y una tercera persona ayudan a sacar a Briana (5 años) de la lavandería para subirlos a la camioneta.

La FGJEM y el Ayuntamiento de Ixtlahuaca han confirmado que se encuentran realizando las labores de búsqueda de los hermanos, cuyas fichas de Alerta Amber ya circulan con sus descripciones físicas y la vestimenta que llevaban al momento de la sustracción (ambos con pants y sandalias de plástico). La ciudadanía de México y de estados vecinos es exhortada a compartir cualquier información que ayude a localizar a los niños Einar y Briana.

 

 

