Un hecho poco común ocurrió en los Países Bajos, donde un tribunal decidió anular un matrimonio luego de detectar un error durante la ceremonia. El problema surgió porque la persona que ofició la boda utilizó un discurso generado con inteligencia artificial, el cual no cumplía con los requisitos que exige la ley.

La boda se realizó el 19 de abril del año pasado y, según el fallo judicial, el discurso fue pensado como algo creativo y divertido. Sin embargo, el texto omitió una parte clave, la frase en la que los contrayentes deben comprometerse de forma clara y directa con sus deberes como esposos, algo obligatorio en el matrimonio civil.

FOTO: EFE

Según la agencia de noticias Reuters, durante la ceremonia, el oficiante les preguntó a los novios si prometían apoyarse y acompañarse incluso en los momentos difíciles. Ambos respondieron “sí, quiero”, pero luego fueron declarados como un “equipo” y “hogar el uno del otro”, una expresión que el juez consideró insuficiente desde el punto de vista legal.

La pareja aseguró que su intención de casarse era real y que el error no debía afectar la validez del matrimonio. Aun así, el tribunal explicó que el compromiso formal no es solo un detalle, sino una parte esencial del acto legal.

Por esta razón, se ordenó eliminar el matrimonio del registro civil de la ciudad de Zwolle.



