Pánico en la playa: así salvaron a un hombre arrastrado por una ola gigante

Un impactante video que se viralizó en las últimas horas muestra el dramático rescate de un hombre que fue arrastrado por una ola gigante en la Costa Atlántica argentina. En las imágenes se observa cómo guardavidas y personal de salud corren desesperadamente para asistir a la víctima, ante la mirada atónita de cientos de turistas.

La grabación, difundida por el portal 0223, fue captada en plena playa y refleja el caos y el pánico que se apoderaron del lugar cuando el mar avanzó de manera repentina y violenta.

Según confirmó Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, el fenómeno fue un meteotsunami que tuvo su epicentro en Mar Chiquita, aunque sus efectos se sintieron también en varias playas de Mar del Plata.

De acuerdo con el informe oficial, tras un breve retroceso, el mar avanzó de golpe hasta 90 metros, arrastrando a bañistas, sombrillas y pertenencias. La fuerza del agua tomó a todos por sorpresa y provocó escenas de desesperación.

El saldo fue trágico: un joven falleció, una persona permanece internada en grave estado tras sufrir un infarto, y al menos 35 personas resultaron con heridas leves.

Qué es un meteotsunami y por qué sorprendió a todos

El fenómeno fue identificado como un meteotsunami, una ola de gran tamaño provocada por cambios bruscos en la atmósfera —como variaciones extremas de presión y viento— y no por actividad sísmica, lo que lo hace difícil de anticipar.

“Hay que realizar los estudios correspondientes para confirmarlo, pero todo indica que se trató de un meteotsunami”, explicó Fernando Oreiro, ingeniero en mareas del Servicio de Hidrografía Naval.

“Son fenómenos que ya se han registrado antes y no son tan extraños, pero lo que sorprendió fue que la ola haya alcanzado una altura cercana a los cinco metros”, añadió.

Las imágenes del momento exacto en que el mar invade la playa recorrieron rápidamente las redes sociales y muestran a turistas corriendo desesperados, intentando ponerse a salvo mientras el agua avanzaba con una fuerza inusual.

