Policial

Accidente en Cochabamba deja seis heridos tras choque en la Tumusla

El choque entre dos vehículos de transporte público dejó seis heridos en Cochabamba. El minibús terminó impactando contra una vivienda.

Silvia Sanchez

13/01/2026 8:30

Foto: Jorge Zamora - periodista Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este martes en el centro de la ciudad de Cochabamba, específicamente sobre la calle Tumusla, donde un minibús del transporte público colisionó con un bus tipo coaster y terminó impactando contra una vivienda.

Ambos vehículos transportaban pasajeros al momento del choque. Como resultado, seis personas resultaron heridas, de las cuales dos presentan lesiones de gravedad, según información preliminar. Todos los afectados fueron trasladados a distintos centros de asistencia médica para su evaluación y atención.

Personal policial y unidades de emergencia llegaron rápidamente al lugar para auxiliar a los heridos, resguardar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

De manera preliminar, el conductor del minibús afirmó que el chofer del bus habría cruzado la intersección con semáforo en rojo. No obstante, las autoridades indicaron que será la investigación técnica la que determine las causas del accidente y establezca responsabilidades.

El hecho generó alarma entre vecinos y transeúntes, además de congestión vehicular temporal en la zona.

