Internacional

¡Impactantes imágenes! Rescatada por su llanto: hallan a una recién nacida en el tanque de un inodoro

La bebé, que aún tenía el cordón umbilical pegado al cuerpo, presentaba signos de haber estado en el agua durante varias horas, con manos arrugadas y un estado de salud crítico.

Charles Muñoz Flores

13/01/2026 11:46

Bangkok, Tailandia

Una recién nacida fue encontrada con vida en el tanque de un inodoro de un edificio en la comunidad de Lat Krabang, Bangkok. El hallazgo ocurrió, cuando una empleada de limpieza escuchó el débil llanto de la menor y alertó a los servicios de emergencia.

La bebé, que aún tenía el cordón umbilical pegado al cuerpo, presentaba signos de haber estado en el agua durante varias horas, con manos arrugadas y un estado de salud crítico. Gracias a la intervención inmediata del personal médico, la niña fue estabilizada y trasladada a un hospital cercano, donde se recupera bajo supervisión.

El caso no es aislado. Ese mismo día, las autoridades encontraron a otro recién nacido abandonado en Bangkok, también con el cordón umbilical pegado, aunque lamentablemente esta segunda menor ya había fallecido. Estos hallazgos han provocado indignación entre la población y se han viralizado en redes sociales, generando un debate sobre la atención a la maternidad y la protección infantil en Tailandia.

Según informes del Bangkok Post, la rápida reacción de la empleada de limpieza fue determinante para salvar la vida de la primera bebé, lo que ha sido descrito como un “milagro” por los usuarios de redes sociales que han seguido el caso. Las autoridades continúan investigando el origen de los abandonos y buscan responsables.

 

 

