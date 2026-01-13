Momentos de tensión y preocupación se vivieron este martes en la Feria Barrio Lindo, luego de que se reportara un incendio en el Comercial Primero de Mayo, uno de los sectores más concurridos de este importante centro de comercio popular.

De acuerdo con los primeros testimonios, el fuego se habría iniciado en uno de los puestos del comercial, aunque hasta el momento las causas oficiales no han sido confirmadas. Una comerciante indicó que, según información proporcionada por el hijo del sereno del lugar, una luz habría quedado encendida, lo que posiblemente generó un cortocircuito.

Un incendio se registra en la Feria Barrio Lindo de Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO.

“Me informa el hijo del sereno que lo habían dejado prendida la luz del foco. Entonces, me imagino que eso ha hecho un cortocircuito y se ha provocado el incendio”, relató.

La alerta se propagó rápidamente entre los comerciantes y familiares.

“Mi hermana me llamó diciendo: ‘se está incendiando, vayan a ayudar’. Entonces llamamos a los bomberos, incluso volví a llamar para que vengan rápido”, contó otra vendedora, visiblemente preocupada.

La emergencia generó pánico entre los comerciantes, muchos de los cuales temen perder su mercadería, que representa su principal fuente de sustento. Algunos intentaron sacar productos mientras el fuego avanzaba y el humo cubría parte del área afectada.

Hasta el lugar llegaron varias unidades de bomberos, que trabajan intensamente para controlar las llamas y evitar que el incendio se propague a otros sectores de la feria.

