Salud anuncia paro de hospitales por 96 horas en Santa Cruz

Los trabajadores de salud del departamento han radicalizado sus medidas de presión tras cumplir cinco días en huelga de hambre sin obtener respuestas. Un comunicado oficial en las puertas del Hospital San Juan de Dios confirma que el paro movilizado de 96 horas iniciará formalmente a partir de mañana.

La medida de fuerza afectará directamente la atención en los centros hospitalarios de primer, segundo y tercer nivel durante toda la semana. Del martes al viernes, la población solo podrá acceder a los servicios de emergencia mientras las consultas externas permanecen suspendidas.

El conflicto surge principalmente por el incumplimiento en el pago de los salarios correspondientes al mes de diciembre y la falta de nuevos ítems. A este escenario se suma el respaldo de la Federación de Profesionales en Salud (Fesirmes), quienes activarán su propio paro de 24 horas este martes.

El panorama para los pacientes se torna desalentador ante una semana que dejará a miles de ciudadanos sin asistencia médica programada. Las autoridades del sector aún no han emitido una solución que permita frenar las movilizaciones y restablecer el servicio regular.

Mira la programación en Red Uno Play