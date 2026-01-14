¿Un tesoro en la pared? El cuadro que se vendía junto a una casa en Argentina y resultó ser un botín de guerra

El azar y el ojo clínico de un periodista neerlandés han resuelto uno de los misterios del arte más fascinantes de los últimos tiempos en Sudamérica. Todo comenzó con un anuncio inmobiliario en internet: las fotos de una casa en venta en el barrio Parque Luro, en la costa argentina, mostraban un salón familiar común, pero sobre una de las paredes colgaba el "Retrato de una dama", una obra que figuraba en los registros de la Interpol como desaparecida desde la Segunda Guerra Mundial.

El hallazgo: De la web al juzgado

La vivienda pertenecía a Patricia Kadgien, hija de Friedrich Kadgien, un alto funcionario de finanzas de Adolf Hitler que huyó a Argentina tras la derrota alemana. Tras la publicación del hallazgo por el diario neerlandés Algemeen Dagblad, la justicia argentina intervino de inmediato. Aunque el cuadro fue retirado de la pared antes del allanamiento, la presión mediática y judicial obligó a la familia a entregarlo a las autoridades en septiembre pasado.

Fotografía del cuadro ‘Retrato de una dama’, un oficial nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en Mar del Plata (Argentina). EFE/STR

Una sorpresa en el peritaje: ¿Quién lo pintó realmente?

Esta semana, la Corte Suprema de Justicia de Argentina recibió los resultados del peritaje realizado por la Academia Nacional de Bellas Artes. El informe no solo confirmó que la obra es auténtica y pertenece a la colección saqueada al galerista judío Jacques Goudstikker en Ámsterdam, sino que reveló un error de identidad de casi un siglo.

Aunque los registros originales atribuían la obra a Giuseppe Ghislandi, los expertos determinaron que el verdadero autor es el maestro italiano Giacomo Ceruti, conocido como "Il Pitocchetto". Su estilo naturalista y el tratamiento minucioso de las telas fueron la clave para certificar que se trata de un ejemplar de primer nivel del siglo XVIII, valuado en 250,000 euros.

El destino de la "Dama"

El caso ha tomado dimensiones internacionales:

En Argentina: La hija del oficial nazi y su esposo enfrentan cargos por encubrimiento agravado , un delito que no prescribe por estar ligado a crímenes de lesa humanidad.

En Estados Unidos: La heredera legítima de la colección Goudstikker ya ha iniciado los trámites para reclamar la propiedad y llevarla de regreso a su familia tras ocho décadas de ausencia.

Hoy, la "Dama" ya no adorna una pared anónima en una casa de playa. Se ha convertido en un símbolo de la memoria histórica y en un recordatorio de que los botines de guerra, por más que se escondan tras un aviso inmobiliario, tarde o temprano vuelven a la luz.

Con información de EFE, La Nación y Rosario3.

