Una adolescente dio a luz sola con ayuda de IA y su novio simuló un abandono

La localidad de Ezpeleta quedó en shock tras el hallazgo de una beba recién nacida cerca de la estación de tren.

Lo que inicialmente parecía un caso de abandono terminó revelando una historia marcada por el miedo, la desesperación y el uso de la inteligencia artificial.

Una adolescente de 15 años mantuvo oculto su embarazo durante meses y, cuando comenzaron las contracciones, se encerró sola en el baño de su casa para dar a luz guiada por instrucciones obtenidas a través de OpenAI mediante ChatGPT.

Sin adultos presentes ni asistencia médica, la joven logró tener a su hija sin complicaciones inmediatas. Sin embargo, tras el parto apareció un nuevo problema: qué hacer con la recién nacida.

El plan para simular un hallazgo

Después del nacimiento, el novio de la adolescente, también menor de edad, tomó a la beba y la llevó hasta la estación de tren de Ezpeleta.

Allí se acercó a un hombre que pasaba por el lugar y le dijo que acababa de encontrar a la recién nacida abandonada.

Luego, ambos acudieron a una comisaría, donde se activó el protocolo de emergencia. Poco después, una ambulancia trasladó a la bebé al Hospital Iriarte, donde quedó internada en Neonatología bajo observación.

Cómo están la madre y la beba

Horas más tarde, la adolescente se presentó en el hospital y decidió contar lo que realmente había ocurrido.

Frente a un equipo interdisciplinario, relató cómo atravesó el parto completamente sola y explicó que actuó impulsada por el miedo y la desesperación.

Actualmente, tanto la madre como la beba se encuentran fuera de peligro y reciben seguimiento profesional.

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