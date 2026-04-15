El Real Madrid despide a uno de sus máximos ídolos: de quién se trata

El fútbol mundial despide a una de sus grandes figuras. José Emilio Santamaría murió a los 96 años, luego de sufrir complicaciones de salud tras un accidente doméstico.

Santamaría fue uno de los nombres más importantes en la historia de Real Madrid, club en el que jugó entre 1957 y 1966.

Durante ese periodo disputó 337 partidos y conquistó cuatro Copas de Europa, una Copa Intercontinental, seis Ligas y una Copa de España, formando parte de una de las etapas más gloriosas del equipo blanco.

Nacido en Uruguay en 1929, también dejó una huella importante en Club Nacional de Football, donde ganó varios títulos locales antes de dar el salto al fútbol europeo.

Dirigió a España en el Mundial 82 y murió tras complicaciones de salud. (Foto: EFE)

A nivel de selecciones, defendió la camiseta de Selección de fútbol de Uruguay en el Mundial de 1954 y más adelante también jugó para la Selección de fútbol de España en el Mundial de 1962.

Tras retirarse como jugador, inició una etapa como entrenador y dirigió a la selección española durante el Mundial de 1982. También estuvo al frente del combinado olímpico en los Juegos de México 1968 y Moscú 1980, además de entrenar a RCD Espanyol.

El Real Madrid lamentó profundamente su fallecimiento y recordó su papel en el nacimiento de la leyenda europea del club.

“Santamaría formó parte de aquel equipo legendario que ganó las primeras Copas de Europa de manera consecutiva y que dio inicio a la leyenda universal del Real Madrid”.

Por su parte, Florentino Pérez lo definió como “uno de los grandes símbolos del club” y destacó su papel junto a figuras históricas como Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Paco Gento y Raymond Kopa en la construcción del mito madridista.

Mira la programación en Red Uno Play