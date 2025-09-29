En Perú: Profesor fue embalsamado y velan su cuerpo sentado con un libro en las manos

Un velorio fuera de lo común sorprendió a los vecinos de Chosica, Perú, donde la familia del profesor Henry Osorio Hidalgo decidió rendirle homenaje de la manera en que más se le recordaba: sentado en una silla, con un libro entre las manos, tal como acostumbraba antes de dictar sus clases.

El cuerpo del docente fue embalsamado y presentado en esa posición, rodeado de textos y con una expresión serena, lo que generó tanto curiosidad como respeto entre quienes lo conocieron. Decenas de personas acudieron al velorio para presenciar lo que calificaron como una despedida “original y auténtica”.

La particular escena fue registrada en fotos y videos que rápidamente se difundieron en redes sociales, alcanzando miles de reacciones. Mientras algunos internautas aplaudieron la iniciativa como un tributo creativo y fiel a la personalidad del maestro, otros lo consideraron impactante e incluso perturbador.

Especialistas en rituales funerarios explicaron que estas despedidas temáticas buscan recordar a los difuntos tal como eran en vida. Sin embargo, recordaron que es importante cumplir protocolos sanitarios durante estos actos.

El caso de Chosica se suma a una serie de velorios poco convencionales en el Perú, como el de hinchas que son despedidos con camisetas de sus equipos de fútbol o personajes vestidos de superhéroes. En todos los casos, la intención es la misma: rendir un homenaje que refleje la esencia del ser querido.

En este último adiós, “El Profe” fue recordado como siempre quiso ser: un hombre rodeado de libros, enseñando hasta el final.

