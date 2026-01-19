Violento accidente en mercado de Honduras deja al menos seis heridos

Un violento accidente de tránsito sembró el pánico en un concurrido mercado de la ciudad de Gracias, en Honduras, luego de que un vehículo perdiera el control y embistiera a motociclistas y peatones, dejando al menos seis personas heridas y cuantiosos daños materiales.

El hecho se registró la jornada del domingo, cuando el conductor del automóvil, por causas que aún se investigan, arrolló primero a tres motociclistas que circulaban por la zona y, segundos después, impactó contra varias personas que realizaban compras en el mercado.

Las cámaras de seguridad del sector captaron la secuencia completa del accidente, mostrando cómo el vehículo avanza sin control y provoca escenas de desesperación entre comerciantes y transeúntes que intentaban ponerse a salvo.

Los heridos fueron auxiliados por equipos de emergencia y trasladados a centros médicos cercanos, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades del conductor y las circunstancias que provocaron el siniestro.

