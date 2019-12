INRA entregará 9.000 títulos de derecho propietario

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz, realizará hoy la entrega de 9.000 títulos de derecho propietario, los cuales que por distintos motivos estaban archivados en la institución.

La actual Directora departamental del INRA, Eliane Capobianco, explicó que luego de realizar un control interno en la identidad se logro identificar que por distintos motivos 9.000 títulos ejecutoriales no fueron entregados en el anterior Gobierno. A criterio de la funcionaria, la no entrega de los mismos provoco muchos problemas en las personas que no tienen la certidumbre sobre el terreno en el cual trabajan.

“Son unos 9.000 títulos de derecho propietario que indican que el proceso de saneamiento en esos predios ha concluido, por lo que invitó a las distintas personas a acercarse al INRA para recibir su correspondiente título”, sostuvo Capobianco.

Sobre la entrega de estos títulos, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), indicaron que es un paso fundamental para todos los productores que hayan cumplido con el proceso de saneamiento tengan sus respectivos papeles legalmente confirmados ene su uso de tierra, descartando de esa manera toda posibilidad de que se las quiten o expropien.

Por otra parte la Directora Capobianco hizo notar que hay unos 400 títulos observados, los cuales serán analizados por los técnicos, ademas se espera que las personas interesadas se acerquen a la institución para regulariza su situación.