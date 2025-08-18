TEMAS DE HOY:
Mujer atropellada Charazani Oruro

Uno decide

Conferencia Episcopal Boliviana: Elecciones marcan el inicio de un nuevo capítulo en la historia del país

La CEB felicitó a los candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral el próximo 19 de octubre, e instó a la ciudadanía a informarse con responsabilidad sobre sus propuestas. 

Hans Franco

18/08/2025 19:57

La Paz

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) saludó la alta participación ciudadana registrada en las elecciones generales del domingo 17 de agosto y subrayó que esta jornada democrática representa el inicio de un nuevo capítulo en la historia política de Bolivia.

En un comunicado, la Iglesia Católica resaltó que el proceso electoral se vivió como una verdadera fiesta cívica, marcada por el respeto, la esperanza y la voluntad del pueblo boliviano de decidir el rumbo de la nación.

Asimismo, valoró el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de las misiones de observación nacionales e internacionales y de otras organizaciones que garantizaron la transparencia y confianza en el proceso.

“Acogemos con esperanza los resultados electorales que abren un nuevo capítulo en la historia política del país. Consideramos que esta jornada ha dado voz a todos los bolivianos que luchan y anhelan cambios significativos para Bolivia”, señala el pronunciamiento.

La CEB felicitó a los candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral el próximo 19 de octubre, e instó a la ciudadanía a informarse con responsabilidad sobre sus propuestas, de modo que el proceso continúe en un marco de respeto, serenidad y confianza.

Finalmente, la Conferencia Episcopal convocó a mantener la unidad, el respeto y la solidaridad en esta nueva etapa de la democracia boliviana: “Dios continúe acompañando la historia de nuestra Patria y que la Virgen María interceda siempre por mejores días para todos”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

