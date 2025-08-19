Centro de cómputo: Conteo de votos en Santa Cruz supera el 56%

Desde el centro de cómputo de la Fexpocruz, el Tribunal Electoral Departamental (TED) informó este lunes que el conteo oficial de votos en Santa Cruz alcanzó el 56% de avance.

El vocal del TED, Saúl Paniagua, destacó la llegada del material electoral desde Camiri, lo que permitió acelerar el procesamiento de actas.

“La última noticia es que acaba de llegar el material de Camiri y eso es muy bueno. Existe un equipo de trabajo que coordina toda la logística desplegada desde el centro de cómputo”, afirmó Paniagua.

Material pendiente por llegar

Aún se espera la llegada de las maletas electorales de San Ignacio de Velasco y de comunidades rurales más alejadas, las cuales podrían arribar en las próximas horas.

Paniagua estimó que hasta el mediodía del martes se podrá completar el 100% del juzgamiento de actas, que en el departamento de Santa Cruz alcanza a 9.115 actas en total.

“Continuaremos trabajando para cumplir con el pueblo”, subrayó el vocal.

