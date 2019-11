La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

Una multitudinaria marcha de ciudadanos de El Alto llegó la tarde de este martes hasta la plaza Murillo, para pedir la renuncia de la senadora Jeanine Añez como futura presidenta interina del país.

Luego de cercar la plaza que está a pocos metros de la Asamblea Legislativa Plurinacional resguardado por la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas ante la instalación de la sesión del Senado donde debe aceptarse la dimisión de Evo Morales, los protestantes pidieron el respeto a la bandera Whipala y que el comandante de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) general Williams Kaliman asuma la presidencia.

"Nosotros no estamos de acuerdo que nuestro hermano presidente (Evo Morales) se vaya, tiene que volver. No estamos de acuerdo que la señora Jeanine suba, tiene que bajar. El Comité Cívico no decide, este pueblo es quien define quien será nuestra autoridad", dijo uno de los ciudadanos.

Una gran cantidad de alteños llegó hasta el centro paceño pidiendo la salida de Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana (CC), y el líder cívico Luis Fernando Camacho del departamento de La Paz.

Ante la llegada de los marchistas, inmediatamente llegaron efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) que se apostaron en los ingresos al kilómetro cero de la sede de Gobierno, para evitar que existan desmanes.