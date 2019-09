Velan los restos de Jorge, víctima de los incendios en el Parque Tunari

Jorge Hinojosa Vela de 22 años, es la primera víctima de los incendios en el Parque Nacional Tunari (PNT) en 10 años, el junto a su padre subieron a la serranía, a la altura de Puntiti, Sacaba, dentro el Parque Nacional Tunari, donde el fuego se extendía de forma peligrosa.

Su cuerpo calcinado fue encontrado en el fondo de una quebrada, habría caído a un cañadón y producto de un golpe se desmayó, sufriendo quemaduras debido al incendio que consumía la zona.

Basilio Hinojosa, contó que “su hijo le pidió subir al Parque para ayudar a sofocar el incendio, estaba todo afanado con colaborar, y ha sido un rato, nos hemos descuidado un poco, el viento trajo el fuego del cañadón y nos cogió todo, fueron segundo y me separé de mi hijo, no lo volví a ver más”.

Al no encontrarlo con su esposa y sus otros hijos fueron al lugar a buscarlo, llamaron al grupo SAR Bolivia, pero, los voluntarios suspendieron la búsqueda, porque estaba muy oscuro. Los padres y vecinos siguieron en las tareas pese al riesgo y a la oscuridad, encontraron el cuerpo en la madrugada.

“Quién me lo va a devolver a mi hijo (…) Mi hijo me dijo esa tarde me dijo vamos ayudar a la gente mamita, vamos ayudar a la gente, necesitan ayuda la gente, llegamos hasta la mitad del camino (...) luego me dice mami bájense, mucho humo está haciendo, nosotros nomás vamos a ir, me dijo”, contó en medio de llanto la madre de Jorge.