Santa Cruz, Bolivia

Soraya Eguez, víctima de un robo, relató que dejó su vehículo estacionado afuera de su negocio y al regresar se encontró con que una mujer había abierto la puerta de su vehículo y se había llevado su cartera con una cantidad considerable de dinero, joyas y documentos personales. Ocurrió el pasado 6 de abril en la zona del 7 Calles en Santa Cruz.

“Sacó mi cartera con más de 3 mil dólares”, señaló la víctima.

Soraya explicó que no había denunciado el robo antes porque acababa de recuperar las imágenes de las cámaras de seguridad de su negocio. Además, expresó su frustración hacia la Policía al afirmar que no confiaba en su capacidad para resolver el caso, y que, si no se denuncia públicamente, la fuerza del orden no hace nada.

La víctima relató que había sacado el dinero de su casa el día anterior para hacer unos pagos en una perfumería y que en el apuro de bajar rápido porque su hijo estaba llorando, se olvidó de cerrar bien su vehículo, lo que permitió que la ladrona pudiera sacar su cartera y hasta la llave del vehículo.

“Baje rápido porque mi hijo estaba llorando, entonces en ese transcurso fue que vio seguro la señora que baje y no pegue el vehículo y aprovecho de sacar la cartera”, dijo mujer.

Soraya anunció que, en el transcurso de la tarde de este jueves 20 de abril, realizará la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y recomendó a la población a tener precaución en la seguridad de sus vehículos y pertenencias personales para evitar ser víctimas de robos.

