¿A qué hora se habilita la circulación vehicular en Santa Cruz?

La circulación vehicular en Santa Cruz de la Sierra se restablecerá oficialmente a las 00:00 de este lunes. No obstante, tras el cierre de las mesas de sufragio, el flujo de motorizados comenzó a normalizarse paulatinamente este domingo de elecciones subancionales que se vive en el país.

Durante la jornada, efectivos de la Policía desplegaron operativos de control en distintos puntos de la capital cruceña con el objetivo de hacer cumplir las disposiciones vigentes. Como resultado, se procedió a la retención de más de 50 vehículos, entre motocicletas y motorizados de cuatro ruedas.

Más temprano, el coronel Gonzalo Benavides, comandante de la EPI-3 de la Pampa de la Isla, informó que los controles fueron estrictos para evitar la circulación no autorizada. “Tenemos un total de más de 50 vehículos retenidos entre motocicletas y vehículos de cuatro ruedas”, señaló.

Asimismo, la autoridad policial instó a la población a respetar las normas establecidas, advirtiendo que quienes incumplan serán sancionados.

“Pedimos a la población que no circule sin autorización porque sus vehículos serán remitidos a Tránsito, para que se hagan los trámites para pago de multas por infracción de tránsito por incumplimiento al Auto de Buen Gobierno”, agregó Benavides.

Con la conclusión de la jornada electoral, se espera que las actividades en la capital cruceña retomen su ritmo habitual en las próximas horas, una vez se conozca el informe oficial de las autoridades correspondientes.

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