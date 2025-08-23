Abogado de Camacho: no corresponde mantener medidas cautelares

La defensa del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que aguarda la notificación judicial respecto al proceso por el paro de 36 días, mientras continúa a la espera de que se disponga su libertad irrestricta en los demás casos que enfrenta.

El abogado Martín Camacho sostuvo que, tras más de dos años y ocho meses de detención preventiva, y habiendo concluido la etapa de producción de pruebas y declaraciones de testigos, no corresponde mantener medidas cautelares.

“No procedería ninguna medida cautelar en reemplazo de la detención preventiva y lo adecuado sería la libertad irrestricta del gobernador”, afirmó.

Sobre el caso del paro de los 36 días, el jurista explicó que la defensa aún no recibió la notificación oficial, pero adelantó que esperan novedades en las próximas horas.

“Lo más probable es que estando esto todavía ante un juez de instrucción pueda resolverse de oficio, sin necesidad de audiencia. Sin embargo, si llaman a una audiencia, también estaremos preparados para asistir”, señaló.

