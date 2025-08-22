Crece la expectativa por la posible liberación de Añez, Camacho y Pumari tras decisión del TSJ

Una intensa jornada judicial y política abrió este viernes la posibilidad de que la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari recuperen su libertad, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara la revisión de plazos procesales en los casos que enfrentan.

El Instructivo 18/2025, firmado por el presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, dispuso que todos los tribunales departamentales verifiquen en un plazo de 24 horas las detenciones preventivas, incluidas las de Añez, Camacho y Pumari. La medida busca garantizar el debido proceso y corregir el uso excesivo de esta figura, que afecta al 70% de la población penitenciaria en Bolivia.

En cumplimiento de la orden, el Tribunal Departamental de La Paz notificó a Camacho y Pumari para que asistan el lunes 25 de agosto a una audiencia presencial, dentro del caso denominado “Golpe de Estado I”. En paralelo, los antecedentes del proceso contra Añez fueron remitidos a la Sala Penal del TSJ, que deberá definir si corresponde iniciar un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.

Las reacciones no tardaron en llegar

Jeanine Añez celebró en redes sociales la resolución, señalando: “No es un triunfo, es una reparación; no es un regalo, es un derecho que aunque llega tarde lo recibo con mucho júbilo”.

El hijo de Camacho compartió un mensaje emotivo: Te esperamos con los brazos abiertos y con el corazón en la mano”, escribió, recordando los 968 días de detención de su padre.

Marco Pumari denunció que la detención preventiva se convirtió en un “negocio” judicial que vulnera derechos y la Constitución.

Desde el Gobierno, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, saludó la decisión del TSJ, pero remarcó que esta revisión no debe limitarse a tres casos de alto perfil: “Sería importante que esta medida se aplique a toda la población carcelaria”, afirmó, en referencia a los miles de reclusos que permanecen en detención preventiva en el país.

Un proceso decisivo

Con estas decisiones y reacciones, los casos de Añez, Camacho y Pumari entran en una fase decisiva que podría derivar en su liberación en los próximos días, con un fuerte impacto en el escenario político y judicial del país.

