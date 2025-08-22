TEMAS DE HOY:
Nacionales

Citan a audiencia a Camacho y Pumari el 25 de agosto tras instructivo del TSJ sobre plazos procesales

El Tribunal Departamental de Justicia citó a ambos líderes opositores a comparecer en La Paz el 25 de agosto, en cumplimiento del instructivo que ordena revisar las detenciones preventivas.

Hans Franco

22/08/2025 18:29

Foto: Luis Fernando Camacho y Marco Pumari
La Paz

El Tribunal Departamental de Justicia notificó a Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari para asistir a una audiencia presencial el próximo lunes 25 de agosto a las 14:00, en el marco del proceso penal que enfrentan por el delito de terrorismo y otros.

La citación surge luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, emitiera el Instructivo 18/2025, que obliga a los tribunales del país a revisar de oficio los plazos procesales de la detención preventiva que pesa sobre Camacho, Pumari y la expresidenta Jeanine Añez.

Según la notificación judicial, la audiencia se realizará en una sala habilitada en la ciudad de La Paz, y la presencia de los acusados es obligatoria, bajo responsabilidad de las autoridades competentes.

Esta decisión se enmarca en la revisión del uso de la detención preventiva, una medida cautelar que afecta a más del 70% de la población penitenciaria en Bolivia y que ha sido cuestionada por organismos internacionales y sectores políticos.

Con esta citación, los casos de Camacho, Pumari y Añez entran en una nueva fase que podría redefinir la situación jurídica de las tres exautoridades, en medio de la creciente expectativa pública sobre el rumbo de estos procesos.

