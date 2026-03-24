Activan 8 comisiones para iniciar el proceso de transición municipal en Santa Cruz

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ha dado inicio oficial al proceso de transferencia de mando. El alcalde Jhonny Fernández anunció la activación de los mecanismos legales para garantizar un traspaso de información ordenado y transparente.

“Vamos a proceder con el mandato constitucional de un proceso de transición de todo lo que fue la gestión de 5 años que fuimos electos”, afirmó la autoridad municipal. Según el burgomaestre, este procedimiento se ajusta estrictamente a lo establecido por la Ley Municipal y la Constitución Política del Estado.

Estructura técnica de la transición

Para operativizar este proceso, el Ejecutivo ha conformado ocho comisiones especializadas que abarcan todas las áreas estratégicas de la municipalidad. Estos equipos están integrados por secretarios y directores encargados de consolidar la información técnica y administrativa.

Las comisiones establecidas son las siguientes:

Económica-financiera: Supervisa ingresos, inversiones, gastos, créditos, activos fijos, auditoría interna y recursos humanos.

Supervisa ingresos, inversiones, gastos, créditos, activos fijos, auditoría interna y recursos humanos. Desarrollo social y cultura: Incluye salud, educación, deportes, culturas, asuntos generacionales, adultos mayores y programas de discapacidad.

Incluye salud, educación, deportes, culturas, asuntos generacionales, adultos mayores y programas de discapacidad. Obras públicas y mantenimiento: Enfocada en la construcción y preservación de la infraestructura urbana de la ciudad.

Enfocada en la construcción y preservación de la infraestructura urbana de la ciudad. Jurídica y transparencia: Presentará informes sobre procesos sumarios, administrativos, civiles y penales de la gestión.

Presentará informes sobre procesos sumarios, administrativos, civiles y penales de la gestión. Planificación y medio ambiente: Encargada del ordenamiento territorial, regulación urbana y gestión ambiental.

Encargada del ordenamiento territorial, regulación urbana y gestión ambiental. Seguridad ciudadana y mercados: Maneja proyectos de mantenimiento de centros de abastecimiento y la labor de la Gendarmería.

Maneja proyectos de mantenimiento de centros de abastecimiento y la labor de la Gendarmería. Tránsito y transporte: Concentra los planes y proyectos de movilidad urbana ejecutados durante el periodo.

Concentra los planes y proyectos de movilidad urbana ejecutados durante el periodo. Empresas municipales: Coordina la información de entidades dependientes, descentralizadas y desconcentradas.

Logística y cronograma de entrega

El trabajo de las comisiones se distribuirá en diversas sedes estratégicas, incluyendo la Quinta Municipal, la Plaza 24 de septiembre y oficinas en el barrio Urbarí. Fernández detalló que la Dirección General será la responsable de entregar todos los archivos de correspondencia generados en el quinquenio.

“Estas comisiones ya están elaborando sus informes empastados; esta semana haremos la revisión de últimos detalles antes de entregar la información”, explicó el alcalde. El objetivo es incorporar trámites en curso para que las nuevas autoridades reciban un panorama actualizado de la administración.

Informe del alcalde

Fernández también aprovechó la oportunidad para rendir cuentas sobre su conducta ética y el uso de bienes públicos durante su mandato. Aseguró que ha mantenido una separación estricta entre sus recursos personales y el presupuesto del Estado.

“Como alcalde estoy presentando mi informe de viajes; no he gastado ni un pasaje con dinero municipal y los vehículos que uso son particulares”, enfatizó. Finalmente, confirmó que desde el próximo lunes se iniciará la entrega formal de datos tras recibir la solicitud oficial del alcalde electo.

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