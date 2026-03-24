Lluvias provocan colapso de alcantarillas en Cochabamba y acumulación de agua en vías

La ciudad de Cochabamba amaneció este martes bajo una persistente lluvia que generó problemas en distintos puntos, entre ellos el colapso de alcantarillas en la avenida Panamericana.

En este sector se reportó que algunas tapas de alcantarillado cedieron debido a la presión del agua. Mientras en ciertos puntos el flujo lograba ingresar al desagüe, en otros se acumulaba progresivamente, provocando anegamientos que incluso dificultaban la visibilidad de la acera.

Pese a la intensidad de las precipitaciones, no se reportó problemas en los puentes a desnivel; sin embargo, el agua se concentró en varias vías de la ciudad, generando complicaciones para peatones y conductores.

Pronóstico

Entre tanto, desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se anticipó lluvias y tormentas eléctricas para esta jornada con temperaturas entre 18°C y 20°C.

Según el pronóstico, el miércoles se espera una mejora con cielos poco nubosos durante gran parte del día. No obstante, para el jueves retornarán las tormentas eléctricas en horas de la tarde y noche, mientras que el viernes se anticipan lluvias persistentes durante toda la jornada.

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