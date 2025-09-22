Américo llegó al escenario de la Teletón 2025 para sumarse e invitar a la solidaridad

Uno de los artistas más esperados durante la noche de la Teletón 2025 fue Américo, quien llegó con mucho ritmo hasta el escenario en la Expocruz, donde brindó un show espectacular e invitó a la población a sumarse a la campaña.

A poco del cierre de la gran noche de solidaridad, el artista compartió varias de sus canciones como parte de su apoyo a la campaña en beneficio de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del país.

Todavía puedes unirte a esta importante campaña de solidaridad, solo debes escanear el código Qr que te brindamos en la pantalla de la transmisión en señal abierta y en redes sociales, estamos a poco de llegar a la meta de los Bs. 2.5 millones.

No olvides que, gracias a tu solidaridad, también puedes participar del sorteo de varios premios, entre ellos el de un auto cero kilómetros.

Mira la programación en Red Uno Play