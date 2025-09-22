TEMAS DE HOY:
¡Dona ahora! Llegamos a los Bs 2 millones y todavía falta llegar a la meta de la Teletón 2025

Todavía puedes sumarte con tu solidaridad y llevarte varios premios durante esta noche.

Silvia Sanchez

21/09/2025 21:39

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Estamos muy cerca de la meta, y durante esta noche de solidaridad ya se realizó el sorteo de varios premios, mismos que se fueron a la ciudad de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Tú también puedes ser el ganador de estos premios y de un auto cero kilómetros, solo debes brindar tu aporte solidarios para mejorar la calidad de vida de miles de niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Hasta el momento, ya se logró la recaudación de más Bs 2,2 millones, y cada vez estamos más cerca de la meta.

Para aportar, puedes escanear el código Qr que se muestra en pantallas en la señal abierta y en redes, además del escenario, y apoyar por única vez.

Además, puedes ingresar al sitio oficial de UNICEF Bolivia www.unicef.ong.bo, donde encontrarán un formulario para registrar sus datos y realizar su contribución desde cualquier parte del país.

 

