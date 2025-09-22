Frente frío ingresará a Santa Cruz este lunes con lluvias y viento

El clima de la semana estará marcado por cambios bruscos de temperatura en todo el departamento cruceño. A partir de la madrugada del lunes 22 de septiembre, un frente frío leve ingresará al territorio cruceño, acompañado de lluvias generalizadas y ráfagas de viento del sur, informó el Señor del Clima, Luis Alberto Alpire.

Este fenómeno generará un descenso significativo de las temperaturas, especialmente durante la mañana del martes 23, cuando se prevén mínimas de hasta 18 grados en la capital cruceña. El ingreso del sur se mantendrá hasta el jueves 25, con condiciones de nubosidad variable.

Sin embargo, a partir del viernes 26, la situación cambiará drásticamente con la llegada de fuertes vientos del norte, que traerán un rápido aumento de las temperaturas máximas y condiciones más cálidas y secas.

Pronóstico por regiones

Andrés Ibáñez y Norte Integrado : Las temperaturas oscilarán entre 18 °C y 36 °C . Se esperan vientos del norte de hasta 60 km/h el viernes y sábado, con lluvias moderadas a fuertes el lunes y el sábado por la noche .

Valles Cruceños : Las mínimas llegarán hasta los 7 °C y las máximas hasta los 31 °C . Vientos de hasta 45 km/h y lluvias el lunes, sábado por la noche y domingo .

Cordillera : Con mínimas de 10 °C y máximas de 39 °C , esta región será una de las más calurosas hacia el fin de semana. Cabezas y Charagua sentirán los efectos más intensos del viento norte. Lluvias débiles a moderadas se esperan el lunes y sábado .

Chiquitania: Entre 17 °C y 39 °C, con ráfagas de hasta 60 km/h en Chiquitos y Ñuflo de Chávez. Las lluvias serán más fuertes el lunes y domingo.

Cambio de vientos el fin de semana

Durante la noche del sábado 27 y la madrugada del domingo 28, los vientos volverán a cambiar de dirección, soplando nuevamente desde el sur. Este fenómeno traerá consigo lluvias y una disminución considerable de las temperaturas máximas en toda la región para cerrar la semana.

