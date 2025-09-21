¡Es tiempo de actuar! Arranca la Teletón 2025 con el objetivo de recaudar Bs. 2.5 millones

Con mucho ritmo y con el objetivo de lograr recaudar Bs. 2.5 millones, inicia la Teletón 2025 en la ciudad de Santa Cruz, con una transmisión de Red Uno que se suma a la solidaridad por el presente y futuro de todos nuestros niños bolivianos.

Tus aportes permitirán cambiar la vida de miles de niños en el país, 50 mil podrán completar sus esquemas de vacunas, un millón podrá recibir vitaminas, 2 mil menores de edad con discapacidad, podrán recibir una atención especializada, y padres de familia podrán trabajar en ambientes libres de violencia.

A partir de este momento, y a lo largo de cuatro horas, podrás disfrutar de un show espectacular lleno de música y con la participación de artistas de renombre como el cantante chileno Américo, ícono de la música tropical, también el boliviano Luis Vega, quien con su estilo romántico ha conquistado corazones, y la carismática Lu De La Tower, una de las voces emergentes con más proyección en la escena musical del país.

Es tiempo de actuar por la niñez boliviana, únete a esta campaña y solidarízate para brindar una mejor calidad de vida a miles de niños.

Puedes llevar al evento que se desarrolla en el campo ferial de la Expocruz, y seguirlo en vivo por la señal de la Red Uno de Bolivia.

También puedes escanear el código QR que se muestra en la pantalla de Red Uno y brindar tu aporte, no seamos indiferentes.

Puedes seguir la transmisión en vivo en todos nuestros canales virtuales:

YouTube Unicef: https://www.youtube.com/live/K4TtJxODO_U

YouTube Red Uno: https://www.youtube.com/live/rMPtP3tirx0

Tik Tok Red Uno: https://www.tiktok.com/@redunotv/live?enter_from_merge=share&enter_method=share_copy_link

Facebook Red Uno: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1287382920067744

Facebook Unicef: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1972802856845813

