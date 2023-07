Análisis: Bolivia y Chile implementarán sistema en línea contra el robo de vehículos

Bolivia

Las autoridades de Bolivia y Chile acordaron, este jueves, establecer un sistema en línea que permita el intercambio de información inmediata sobre el robo de vehículos en Chile y su posterior comercialización en territorio boliviano.

Esta medida busca hacer frente a una problemática que 'ha evolucionado de pequeñas bandas delictivas a organizaciones de crimen organizado', según expertos consultados por el programa 'Que No Me Pierda' en Chile.

El director del Grupo Búsqueda de Vehículos, Hugo Bustos, afirmó que durante más de un año presentó a las autoridades bolivianas propuestas para luchar contra la venta de vehículos robados, sin recibir ninguna respuesta.

Bustos ha manifestado su desconfianza hacia el Ministro del Castillo y recordó que en el pasado ofreció acceso gratuito al sistema y servidores del Grupo Búsqueda de Vehículos para que así la Policía tuvieran información en tiempo real sobre vehículos robados y así poder colaborar en conjunto. Sin embargo, no fueron tomadas en cuenta.

Reveló que incluso contactó a un cónsul para exponerle su propuesta, pero recibió una respuesta desalentadora. Me dijo: "Estimado, esto es algo que usted jamás va a poder solucionar. No arriesgue más su vida, no haga cosas que lo puedan llevar a la muerte. Esto no va a resultar, porque la corrupción está completamente sistematizada y no cambiará hasta que haya un cambio de gobierno".