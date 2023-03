Aprehenden a dos implicados en la violación y suicidio de una niña de 13 años

La Paz

La fiscal Vanessa Chacón, informó este jueves que se aprehendió a dos hijos de Cirilo V., principal implicado en la violación y suicidio de Ángela L. M., el hecho se suscitó el mes de octubre de 2022 en la localidad de Huayhuasi en La Paz.

Según la fiscal, el Ministerio Público colectó elementos indiciarios de la participación de ambas personas, el supuesto acoso que sufría la niña por parte de ambos implicados, habría ocasionado que la misma tome la determinación de suicidarse.

Los dos hijos del principal sindicado de violar a la niña, serían un varón y una mujer, quienes acosaban constantemente a la menor. La familia de la menor habría realizado la denuncia por violación ante las autoridades, en aquella oportunidad las personas a cargo de la investigación dejaron libre al sindicado, hecho que desesperó a la menor, ya que su agresor estaba libre.

Según denunció la familia de la menor de 13 años, ella fue víctima de violación desde los 8 años, había callado los vejámenes de su vecino debido a amenazas.

“Ha sufrido demasiado, nosotros no podíamos hacer nada, ellos le decían dime que te está pasando, pero ella no quería contar nada. Su última carta decía mamá te quiero mucho, papá te quiero mucho, nunca me olviden, cuídalos a mis hermanitos”, manifestó la familiar de la víctima, tras el suicidio.