23/11/2021 - 22:47

Arias afirma que se debe priorizar vacunación y reactivación económica antes de debatir el federalismo

“Creo que el debate está abierto, pero no creo que estemos debatiendo federalismo en plenas fiestas de fin de año, hay temas más importantes, a mí me preocupa la vacunación, me preocupa la reactivación económica”, manifestó el alcalde de La Paz, Iván Arias.