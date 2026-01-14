Así es el contrabando de GLP boliviano en la frontera con Perú

La Red Uno de Bolivia realizó un operativo periodístico en la zona de Desaguadero, frontera entre Bolivia y Perú, para verificar denuncias sobre el contrabando de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP). Las imágenes captadas confirma que el comercio ilegal del producto persiste en la zona fronteriza.

En el lugar, se constató que las garrafas bolivianas se venden abiertamente en territorio peruano, tanto para canje como para venta directa.

El precio de una garrafa vacía oscila entre 150 y 160 soles (308 bolivianos), mientras que con gas incluido puede llegar hasta 180 soles. En algunos intercambios, el canje se realiza a 38 soles, destacando la diferencia de precio con Bolivia.

Este negocio ilegal se ve favorecido por el subsidio al GLP en Bolivia y la diferencia del tipo de cambio con Perú, lo que lo convierte en una actividad altamente lucrativa para quienes participan en el contrabando.

Autoridades fronterizas y comerciantes locales coincidieron en que, a pesar de los controles, la práctica continúa, afectando la disponibilidad de gas en el país y generando pérdidas económicas significativas.

El caso pone en evidencia la necesidad de reforzar los controles en la frontera y aplicar sanciones más estrictas para frenar la salida ilegal de productos estratégicos bolivianos.

