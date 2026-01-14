La línea 47 anuncia la llegada de 50 buses eléctricos y con aire acondicionado

La ciudad de Santa Cruz se encamina hacia una transformación histórica de su sistema de transporte tras la firma de una alianza estratégica entre la línea 47 y una empresa privada. "El sueño de Santa Cruz hoy se hace realidad porque damos inicio con el presidente de la línea 47 a la modernización del servicio", afirmó el candidato a la Alcaldía, Rafael Quinteros.

El proyecto contempla la llegada de las primeras 50 unidades desde China en un plazo máximo de 50 días, marcando un hito en la inversión tecnológica local. Según Quinteros, estos buses eléctricos cuentan con baterías de litio de alta durabilidad, aire acondicionado y dimensiones de 8.5 metros de largo para optimizar el flujo vehicular.

La propuesta no solo prioriza el cuidado del medio ambiente, sino que busca mantener la economía del usuario con una tarifa promedio de Bs 2 en el primer y segundo anillo. "En cuanto al costo del pasaje en zonas periféricas, será un tema para analizar ", explicó el candidato durante el anuncio oficial.

Por su parte, la dirigencia del transporte resaltó que la modernización es una respuesta directa a las exigencias de confort y protección de los pasajeros cruceños. "El pueblo necesita un mejor servicio y, como tiene aire acondicionado y cámaras de seguridad, la gente va a viajar segura", finalizó el presidente de la línea 47.

