Vecinos de la Cumavi exigen retorno policial ante ola de robos en la zona

La urbanización Buen Samaritano, ubicada en la zona de la final Cumavi, se ha convertido en un escenario de total vulnerabilidad ante el asedio delictivo. Los vecinos denuncian que la falta de presencia policial ha permitido que los malhechores actúen con absoluta impunidad a plena luz del día.

“Estamos molestos, esta situación es de todos los días y el puesto policial está totalmente abandonado desde hace dos años y dos meses”, afirmó uno de las representantes de la zona. El vecino lamentó que, ante la ausencia de uniformados, los delincuentes hayan desmantelado la infraestructura pública, llevándose incluso los cables y las puertas del recinto.

La crisis de seguridad afecta directamente a los sectores más frágiles de la comunidad, como el centro de adultos mayores y el puesto de salud local. El centro sanitario se encuentra actualmente inoperable tras el robo de su medidor de agua, impidiendo la atención básica a las familias del barrio.

El colmo de la inseguridad se vivió esta mañana cuando un hombre fue sorprendido cargando la puerta del puesto policial en su espalda a las 9:00 a.m. Aunque la policía intervino y arrestó a cuatro sospechosos, los habitantes exigen una solución permanente para recuperar la paz en sus calles.

Mira la programación en Red Uno Play