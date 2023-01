Atraco y captura de 'motoladrones': Ciudadanos los atraparon y quemaron su motocicleta

En las últimas horas fueron capturados dos delincuentes que protagonizaron el robo del celular a una transeúnte. Los dos ‘motoladrones’ le sustrajeron el celular a una joven en puertas del Jardín Botánico, cerca al puente de la Muyurina. La víctima relató que espera recoger el almuerzo de una pensión.

“Estaba en una pensión, esperando el almuerzo para mis hermanos y me quitaron el celular, no podía perder mi celular porque dentro estaba mi dinero y cédula de identidad. Logré ver el rostro de los antisociales, uno se bajó de la motocicleta y me robó el móvil, mientras otro lo esperaba y escapó, lo seguí pero no logré alcanzarlo, luego me enteré que los vecinos lograron atraparlo”, contó la joven.