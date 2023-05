"Bendíceme, padre, para que el Señor me cuide": Cura revela supuesta charla con Colodro

Cargando...

Días antes de su trágica muerte, el entonces interventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro López, habría conversado con un sacerdote expresándole, a modo de desahogo, sus preocupaciones acerca del cargo que desempeñaba. El religioso manifestó que conocía a Colodro y que era muy amigo suyo.

Fue cuando oficiaba una misa comunitaria en la ciudad de La Paz, el domingo 28 de mayo, que el cura contó estos detalles con los asistentes y pidió rezar por su alma, ya que el interventor era muy creyente y asistía fielmente a las misas dominicales.

"También vamos a rezar por Carlos Alberto Colodro López, que ustedes han conocido tal vez. Era uno de nuestros hermanos que siempre venía a la misa y él nunca faltaba a la misa. Era una persona que venía solito, no he conocido a su pareja, no he conocido a sus hijos", comenzó diciendo el sacerdote, en un material difundido por Foca Digital, que no identifica al emisor.

Luego, habló de la última vez que se vieron.

"Hace tres semanas me dijo: 'Padre, estoy muy preocupado. Bendíceme, padre, para que el Señor me cuide'. Entonces yo he bendecido para que el Señor le acompañe", explicó.

Fue entonces, que el cura se enteró que su feligrés era parte de la intervención al Banco Fassil y aseguró que no cree que haya sido un suicidio.

"Justamente había sido el interventor de Banco Fassil. Entonces, anoche (sábado), me he enterado que se ha lanzado del decimocuarto piso, pero yo no creo que se ha lanzado, seguramente hay mano negra. Bueno, solo el Señor sabe, pero la persona me ha dicho: 'estoy muy preocupado, por eso estoy yendo a Santa Cruz'. Qué difícil es a veces meterse en los asuntos tan complicados de nuestra sociedad, también de nuestra comunidad", comentó.

Asimismo, reiteró que era muy creyente y muy buen amigo.

"Nosotros no somos quienes para decir qué habrá pasado, lo único que decimos es que el Señor ya lo tenga junto a él en su gloria, que era un buen amigo, que siempre ha participado en la Eucaristía, como ustedes también participan todos los domingos", complementó.