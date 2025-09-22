Ambos medios de transporte, un helicóptero y un Lamborghini, presuntamente serían comercializados sin documentación legal. El hecho fue denunciado por la Cámara Automotor de Bolivia (CAB).

“Realmente deberían tener vergüenza, están ofreciendo un helicóptero chuto, en las redes sociales. estás ofreciendo un vehículo, un Lamborghini, por 30.000 dólares, son vehículos que cuestan medio millón de dólares”, manifestó Luis Encinas, generante de la Cámara Automotor de Bolivia.

Según señaló Encinas, serían provenientes de las mafias internacionales organizadas que lavan dinero.

La institución denuncia que este tipo de vehículos indocumentados, se comercializan sin control alguno, evidenciando la falta de control y acción de las autoridades competentes.

“¿Por qué no controlan las compras que se hacen con el lavado de dinero en La Zona Franca?, son miles de dólares, estoy hablando que son 2.500 millones de dólares, que son compras para el contrabando en la Zona Franca de Iquique, Chile. Yo creo que el país se ha dormido, que las autoridades se han dormido, no hicieron el trabajo que deberían hacer”, afirmó Encinas.

