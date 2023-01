Calvo ratifica marcha nacional y dice que se transmitirá “un mensaje de unidad y fortaleza”

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Este martes 10 de enero se marchará en todas las capitales del país, por la liberación del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, además “Por la democracia, la libertada y la justicia”.

La convocatoria está para las 17:00 horas y en Santa Cruz la medida de presión partirá de la plaza del Estudiante hasta la plaza 24 de septiembre, donde se realizará una concentración, desde donde se transmitirá un único mensaje para cada uno de los departamentos.

“Se transmitirá un mensaje de unidad, de fortaleza, de trabajo; de que esta es una lucha larga, donde tenemos que todos los bolivianos estar firmes, estar al frente cuando estamos al borde de perder la democracia y libertad”, expresó el líder cívico.

Para Calvo, el Gobierno ha vulnerado los derechos de muchos ciudadanos y que hay algunos que “tienen daños irreversibles por la presión y abuso policial”.

“Lamentamos que el Gobierno no escuche el clamor de la población, que no está dispuesta a ser sometida a un gobierno dictatorial. Nosotros queremos vivir en paz y armonía (…) no queremos para Bolivia la miseria; no queremos la persecución, no queremos el luto, no queremos el dolor, y todos los bolivianos, en todos los rincones de Bolivia, vamos a transmitirlo eso con una marcha en todos los departamentos”, agregó Calvo.

Sobre el ultimátum de los llamados interculturales en la provincia Ichilo que exigen que se levanten los bloqueos; Calvo señaló que esos grupos están acostumbrados a "actuar con violencia y bajo la protección del Gobierno”.