Camión boliviano con aceite de girasol volcó en Chile: dos fallecidos y menores heridos

Una nueva tragedia vial enluta a ciudadanos bolivianos en territorio chileno. Dos personas adultas, un hombre y una mujer, perdieron la vida durante la madrugada de este jueves tras el volcamiento de un camión de carga de patente boliviana en la ruta internacional 11-CH, a la altura del kilómetro 116, en la comuna de Putre, región de Arica y Parinacota.

Dos bolivianos mueren tras volcamiento de camión en la ruta 11-CH de Chile. FOTO: RRSS.

El vehículo, que transportaba aceite de girasol y también llevaba pasajeros en su interior, perdió el control por causas que aún son investigadas y terminó volcado a un costado de la vía. Producto del violento impacto, varias personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad, quienes fueron trasladados de urgencia a centros de salud para recibir atención médica.

Equipos de emergencia de la Octava Compañía de Bomberos de Putre acudieron rápidamente al lugar del accidente y realizaron labores de rescate para liberar a los ocupantes que quedaron atrapados entre los restos del camión. En el sitio se confirmó el fallecimiento de los dos adultos, cuyos cuerpos permanecen sin identificación oficial.

Ante esta situación, las autoridades chilenas han solicitado apoyo para lograr identificar a las víctimas fatales y contactar a sus familiares en Bolivia. El área fue acordonada por orden de la Fiscalía de Arica, mientras peritos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros realizan las pericias correspondientes para esclarecer si el siniestro se debió a una falla mecánica, exceso de velocidad o las complejas condiciones geográficas del tramo.

