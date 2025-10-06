TEMAS DE HOY:
Policial

Captan a dos hombres robando en una tienda de La Paz tras fingir ser clientes

El hecho se suscitó en la zona Sur de La Paz, donde cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que dos delincuentes ingresaron a una tienda para robar, haciéndose pasar por clientes.

Red Uno de Bolivia

05/10/2025 20:22

Foto: Red Uno
La Paz

Un nuevo hecho de inseguridad fue registrado por las cámaras de una tienda de ropa en la zona Sur de La Paz, donde dos sujetos sustrajeron el celular de una vendedora tras hacerse pasar por clientes.

En las imágenes se observa cómo los hombres ingresan al local y actúan con total calma. Uno de ellos distrae a la trabajadora preguntando por algunas prendas, mientras su cómplice aprovecha para tomar el celular que estaba sobre el mostrador.

Tras cometer el robo, ambos abandonaron el lugar sin levantar sospechas, caminando con naturalidad.

 

La víctima, visiblemente afectada, pidió a las autoridades mayor presencia policial y refuerzo en los patrullajes del sector, ya que —según los vecinos— estos delitos son frecuentes.

El hecho ocurrió en la zona comercial de San Miguel, donde comerciantes aseguran que los robos a tiendas y transeúntes se repiten con frecuencia, especialmente en horas de la tarde

 

