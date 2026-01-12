Cárcel para un sujeto sorprendido robando equipos de una avioneta en el aeropuerto de Chimoré

La justicia determinó la detención preventiva para un hombre que fue sorprendido en flagrancia mientras sustraía equipos de una avioneta secuestrada en el aeropuerto de Chimoré, en el Trópico de Cochabamba. El hecho, calificado como "atípico" por las autoridades, ocurrió en predios bajo custodia de la Unidad de Móvil de Patrullaje Rural (Umopar).

Sorprendido en la madrugada

El incidente se registró el pasado 10 de enero, aproximadamente a la 1:00 de la madrugada. Según el informe oficial del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Coronel Jhonny Coca, el sujeto fue detectado al interior de una aeronave que se encuentra bajo custodia policial tras haber sido incautada en operativos previos.

Al ser interceptado por el personal de guardia, el hombre no pudo justificar su presencia en el lugar ni el motivo por el cual manipulaba los instrumentos de la avioneta. La acción directa del personal de Umopar permitió confirmar que el individuo ya se encontraba en posesión de diversos equipos que pretendía retirar del lugar.

Proceso judicial y detención

Tras su aprehensión, el caso fue remitido al Ministerio Público. Durante la etapa de investigación preliminar se realizaron actuaciones clave, incluyendo: la toma de declaración del imputado, un desfile identificativo y el registro de la acción directa por parte de los uniformados.

"La autoridad jurisdiccional, tras valorar los antecedentes y los riesgos procesales, ha determinado la detención preventiva por el lapso de cinco meses en el penal de San Pedro de Sacaba", informó el Coronel Coca. Se espera que en los próximos meses la investigación determine si el detenido actuaba solo o formaba parte de una red dedicada al tráfico de autopartes aeronáuticas.

