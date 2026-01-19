TEMAS DE HOY:
Policial

Caso harina subvencionada: Policía escoltará a Huanca a Patacamaya y Mamani a detención domiciliaria

Ambas exautoridades son investigadas por contratos irregulares de harina subvencionada. El daño económico sería de Bs 6,6 millones.

Juan Marcelo Gonzáles

19/01/2026 10:39

LA PAZ

La Policía Boliviana informó que se desplegará resguardo y escolta para el traslado de Néstor Huanca y Zenón Mamani, exautoridades implicadas en el caso de contratos irregulares con harina subvencionada.

El coronel Juan Amílcar Sotopeña, comandante departamental de la Policía de La Paz, explicó que están a la espera de la orden judicial que autorice los respectivos traslados.

“Resguardo y escolta para que esta persona llegue al lugar donde el juez ha dispuesto su detención. El Comando Departamental está disponiendo las unidades y el personal necesario para el traslado de estas dos personas”, indicó la autoridad policial.

Medidas dispuestas por la justicia

  • Néstor Huanca debe cumplir cuatro meses de detención preventiva en el penal de Patacamaya.

  • Zenón Mamani recibió detención domiciliaria, con fianza de Bs 50.000 y presentación dos veces al mes ante el sistema biométrico.

Ambos están siendo investigados por presuntas irregularidades en contratos de distribución de harina subvencionada, en un caso que habría generado un daño económico de al menos Bs 6,6 millones al Estado.

