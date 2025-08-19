TEMAS DE HOY:
“Narco” brasileño Tentativa de Feminicidio Feminicidio y homicidio en La Paz

32ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Chuquisaca el cuarto departamento en concluir recuento de votos

De acuerdo con el informe del Órgano Electoral, junto a Chuquisaca también concluyeron sus cómputos oficiales los departamentos de Tarija, Pando y Oruro, además del voto en el exterior.

Hans Franco

19/08/2025 12:26

Foto: los resultados electorales en Chuquisaca (TED)
La Paz

Escuchar esta nota

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, Gunnar Vargas, informó que este martes concluyó el cómputo oficial de votos correspondientes a las Elecciones Generales celebradas el pasado domingo 17 de agosto.

Según los resultados oficiales, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo el primer lugar con el 35,48% de la votación, seguido por la alianza Libre con 30,89%. En tercer lugar se ubicó la alianza Unidad con 12,85%, mientras que la Alianza Popular alcanzó el 8,38%. Asimismo, APB Súmate registró 5,72%, el MAS un 3,82%, ADN el 1,53% y finalmente Fuerza del Pueblo con 1,31%.

“El proceso se ha desarrollado regularmente, salvo algunos problemas relacionados con la vinculación caminera que pudieron ocasionar retrasos, pero finalmente logramos concluir satisfactoriamente el conteo”, señaló Vargas.

De acuerdo con el informe del Órgano Electoral, junto a Chuquisaca también concluyeron sus cómputos oficiales los departamentos de Tarija, Pando y Oruro, además del voto en el exterior.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD