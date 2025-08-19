Chuquisaca el cuarto departamento en concluir recuento de votos

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, Gunnar Vargas, informó que este martes concluyó el cómputo oficial de votos correspondientes a las Elecciones Generales celebradas el pasado domingo 17 de agosto.

Según los resultados oficiales, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo el primer lugar con el 35,48% de la votación, seguido por la alianza Libre con 30,89%. En tercer lugar se ubicó la alianza Unidad con 12,85%, mientras que la Alianza Popular alcanzó el 8,38%. Asimismo, APB Súmate registró 5,72%, el MAS un 3,82%, ADN el 1,53% y finalmente Fuerza del Pueblo con 1,31%.

“El proceso se ha desarrollado regularmente, salvo algunos problemas relacionados con la vinculación caminera que pudieron ocasionar retrasos, pero finalmente logramos concluir satisfactoriamente el conteo”, señaló Vargas.

De acuerdo con el informe del Órgano Electoral, junto a Chuquisaca también concluyeron sus cómputos oficiales los departamentos de Tarija, Pando y Oruro, además del voto en el exterior.

