Observadores de la Unión Europea resaltan funcionamiento del Sirepre en elección del 17 de agosto

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) presentó este martes sus primeras conclusiones preliminares sobre las Elecciones Generales del 17 de agosto en Bolivia, destacando la buena organización de la jornada, la amplia participación ciudadana y el desempeño del Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE), que reforzó la confianza en el proceso electoral.

“El SIREPRE funcionó como debía, reforzando así la confianza en el proceso electoral. El 17 de agosto fue un muy buen día para la democracia”, señaló Davor Stier, jefe de la misión.

Por su parte, Annalisa Corrado, jefa de la delegación del Parlamento Europeo, subrayó el carácter cívico y mayoritariamente pacífico de las elecciones, destacando que este proceso “consolidará la democracia y espera traer más cohesión social a este Estado Plurinacional”.

La MOE UE recordó que los comicios se realizaron en un escenario de crisis política, institucional y socioeconómica, marcado por un debilitamiento del gobierno, el estancamiento legislativo y dificultades económicas como la inflación y la escasez de combustibles y divisas.

Campaña electoral

Las libertades fundamentales se respetaron durante la campaña, que se desarrolló principalmente con métodos tradicionales y el uso de medios digitales. No obstante, se observaron gastos desiguales en publicidad y un uso de recursos estatales en beneficio de algunos candidatos. También se registraron campañas de desinformación, incluso con el uso de inteligencia artificial.

Marco jurídico

El marco legal electoral boliviano ofrece garantías suficientes para elecciones democráticas, aunque persisten lagunas normativas y dificultades en su aplicación. La MOE UE observó debilidades en la regulación de la financiación política y deficiencias en los mecanismos contra la violencia hacia las mujeres en el ámbito político, así como en el proceso de registro de candidaturas.

Logística electoral

Los preparativos cumplieron con los plazos, pese a la compleja situación económica del país. Sin embargo, interlocutores locales expresaron preocupación por la presión política al Tribunal Constitucional y dudas sobre la independencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Aun así, la misión destacó que la autoridad electoral logró preservar la transparencia en sus operaciones.

Tecnología electoral

El SIREPRE y el Sistema de Consolidación de Resultados (SCORC) funcionaron de forma eficaz. La transmisión de los resultados preliminares se realizó de manera ágil y transparente, garantizando que la ciudadanía tuviera información temprana y confiable. La publicación en línea de las actas escaneadas mejoró la confianza de los electores y de los actores políticos.

Medios y redes sociales

El informe señala que, si bien Bolivia cuenta con un panorama mediático plural, persisten desequilibrios en el acceso a cobertura y espacios pagados. Además, se registró una fuerte presencia en redes sociales, donde circularon campañas de desinformación y discursos de odio.

Participación de mujeres e indígenas

La MOE UE resaltó que Bolivia sigue siendo un país con una de las tasas más altas de participación femenina en el Parlamento, aunque persisten desafíos frente al acoso y la violencia política. Sobre los pueblos indígenas, se advirtió que la normativa limita su participación en elecciones subnacionales.

Observadores nacionales

Más de 3.000 observadores nacionales acompañaron el proceso, reforzando la transparencia y la confianza en los resultados, entre ellos Observa Bolivia, Observación Ciudadana de la Democracia y la Defensoría del Pueblo.

Jornada electoral

La elección se desarrolló en paz, con normalidad y alta participación. La MOE UE observó votación en 422 colegios de 45 provincias y verificó que el secreto del voto fue ampliamente respetado. En general, se trató de un proceso ordenado, con rápida transmisión de resultados y sin mayores incidentes.

