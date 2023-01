Cívicos afines al MAS afirman que no permitirán que se realice el Cabildo Nacional

La Paz

El representante del Comité Cívico afín al Movimiento al Socialismo (MAS), Flavio Chacón, manifestó que su sector no permitirá que se realice el cabildo convocado por cívicos de los nueve departamentos del país, a realizarse el 25 de enero.

Así mismo, llamó a los ciudadanos a no asistir a este tipo de convocatorias, ya que aseguró que dentro de las mismas existen intensiones políticas.

“Nosotros somos pacíficos, nosotros somos dirigentes responsables, nosotros no queremos estar diciendo después del cabildo que hay golpeados o otros, no, nosotros como dirigentes responsables convocamos a la ciudadanía a no asistir a este cabildo porque tiene intereses político partidarios”, manifestó Chacón.