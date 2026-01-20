TEMAS DE HOY:
Cochabamba: A puertas del inicio de clases, padres piden Bs 1 de pasaje para estudiantes

Los progenitores indicaron que la reciente subida de la tarifa a Bs 3 para adultos se aplicó sin estudios previos, y consideran que los estudiantes deberían seguir beneficiándose del costo reducido porque se trasladan 200 días hábiles a clases y erogan gastos de ida y vuelta. 

Cristina Cotari

20/01/2026 10:33

Foto: Red Uno
Cochabamba

A dos semanas del inicio de clases, padres de familia pidieron que se mantenga el pasaje diferenciado para estudiantes, sugiriendo que los niños y adolescentes de primaria y secundaria paguen Bs 1 en la ciudad de Cochabamba.

Los progenitores indicaron que la reciente subida de la tarifa a Bs 3 para adultos se aplicó sin estudios previos, y consideran que los estudiantes deberían seguir beneficiándose del costo reducido porque se trasladan 200 días hábiles a clases y erogan gastos de ida y vuelta. 

 

 

 

“Nos cuesta trabajar solo para cubrir solo el pasaje. También tenemos que  pagar la alimentación,  los materiales y los uniformes escolares”, señaló un representante del sector.

Anunció que se pedirá que el tema sea analizado en el Comité del Transporte porque la tarifa no debe ser definida de manera unilateral.

 

Por otro lado, el dirigente del transporte, José Orellana, rechazó la propuesta y aseguró que la tarifa provisional de Bs 3 se aplicará a todos los usuarios.

Explicó que el aumento responde al incremento en los costos de repuestos y canasta familiar, y recordó que, aunque existen leyes que protegen a adultos mayores y niños, el transporte tiene sus propias regulaciones que permiten al sector fijar sus precios.

 

