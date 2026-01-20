TEMAS DE HOY:
Cochabamba: Familias se resisten a dejar Takoloma pese a alto riesgo de deslizamientos

Pese al riesgo de deslizamientos, vecinos permanecen entre viviendas dañadas y sin servicios básicos en la zona sur de Cochabamba.

Cristina Cotari

20/01/2026 9:56

Foto: Red Uno
Cochabamba

Varias familias se niegan a dejar sus casas en la serranía de Takoloma, ubicada en la zona sur de Cochabamba,  a pesar de que la zona fue declarada de alto riesgo por deslizamientos. 

Un recorrido de Red Uno mostró un panorama preocupante: calles y viviendas destruidas, escombros por doquier y terrenos inestables que podrían ceder nuevamente en cualquier momento.

Aun con el peligro latente, muchos vecinos prefieren quedarse entre los restos de sus hogares y sin servicios básicos, ya que no tienen a dónde mudarse. 

 

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía, Dennis Rosales, informó que tres barrios colindantes resultaron afectados, con un total de 280 viviendas dañadas y aproximadamente 258 familias impactadas. Se calcula que unas dos hectáreas sufrieron daños severos.

 

Rosales añadió que se socializó la situación con vecinos y dirigentes del distrito, pero al menos 10 familias aún se niegan a abandonar sus casas.

Por su parte, el dirigente del sector prefirió no hacer declaraciones hasta consultar con sus bases.


 

