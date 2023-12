"¿Cómo le diré a mi nieto que se quedó sin papá?", lamenta la mamá de Gustavo, motociclista arrollado

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El trágico accidente sucedió el lunes 18 de diciembre en la zona de Molle Molle, cuando un motociclista circulaba por la vía y un micro de la línea 'H', que invadió carril lo embistió y terminó atropellándolo.

La víctima fue identificada como Gustavo Castro Lucana, de 22 años, estudiante de electromecánica y padre de un pequeño de tres años, quien agonizó debajo del microbús de transporte público, antes de perder la vida.

El conductor aprehendido fue sometido a una prueba de alcoholemia, dando positivo, el resultado fue de 2,30 por ciento de grado alcohólico, es decir que no era apto para conducir el motorizado.

“¡Estoy pidiendo justicia! ¡Quiero justicia! Él trabajaba y estudiaba, era joven, me lo mataron de esta línea (…) ¿Cómo le haré entender a mi nieto que ya no está su papá? (…) Nada me devolverá a mi hijo, lo arrastraron, no tuvieron piedad”, dijo en medio del llanto la mamá de Gustavo.

Uno de los testigos indicó que la esposa del conductor increpó a su pareja luego del accidente. “Yo te dije que no condujeras y el hombre casi le da un puñete todavía. Ahora no es justo que digan que no estaba mareado (…) No había pasajeros, la señora estaba con una niña más y la pequeña estaba llorando (…) El chofer invadió carril”, relató.

