Conamaq devolvió el vehículo que tiene reporte de robo en Chile

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) se vio envuelto en una delicada situación después de que se descubriera que el vehículo que les fue entregado como donación por el presidente Luis Arce estaba reportado como robado en Chile. Ante esta situación, decidieron devolver el vehículo a la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).

El jiliri apu mallku del Conamaq, Ramiro Cucho, explicó que, como ciudadanos responsables y como representantes de los pueblos indígenas originarios, han decidido actuar de acuerdo a los principios del ama sua (no robar), ama quella (no mentir) y ama llulla (no ser ocioso). Por lo tanto, han presentado una solicitud de devolución del vehículo que les fue donado.

Tanto la Policía como la Aduana Nacional anunciaron una investigación exhaustiva para determinar cómo se produjo este "error" y cuál es el origen de la información incorrecta sobre el vehículo en cuestión.

En un comunicado conjunto, el Ministerio de Gobierno y la Aduana expresaron su preocupación por el incidente y afirmaron que se tomarán las medidas necesarias para sancionar a los responsables con la severidad que corresponda.

Según el comunicado, Diprove emitió una certificación en enero de 2022 que indicaba que el vehículo no tenía reporte de robo hasta esa fecha, lo que llevó a su disposición. Sin embargo, posteriormente se actualizó la información y se descubrió que el 10 de abril de 2023 se había reportado el robo del vehículo en la República de Chile.

Los diputados de oficialismo y oposición pedirán un informe escrito al Ministerio de la Presidencia y sugieren la destitución del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.